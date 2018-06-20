تاباريز: واجهت مشاكل تكتيكية أمام السعودية والعامل البدني حسم المباراة
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:37 م
عمر عبد العزيز
أوضح أوسكار تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، أنه قام لاعبيه ببعض التغييرات، نظراً لوجود مشاكل تكتيكية خلال مباراة منتخب بلاده أمام السعودية، والتي انتهت بالفوز بهدف نظيف.
وقال تاباريز في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة: "كنت قلقا في الشوط الأول لعدم وصولنا كثيرا لمناطق خطورة بملعبهم".
وتابع: "الكرة تتيح مجالا للعديد من الآراء المختلفة عندما بدأت بدراسة السعودية لاحظت تمتعهم بالعديد من العناصر الفنية المميزة، ولكن رأينا أيضا نقاط ضعفهم الدفاعية وحاولنا استغلالها".
وأضاف تاباريز بالحديث أسباب فوز أوروجواي: "درسنا نقاط ضعف السعودية جيدا والعامل البدني حسم المباراة".
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