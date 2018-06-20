تاباريز: واجهت مشاكل تكتيكية أمام السعودية والعامل البدني حسم المباراة

أوضح أوسكار ‏تاباريز المدير الفني لمنتخب أوروجواي، أنه قام لاعبيه ببعض التغييرات، نظراً لوجود مشاكل تكتيكية خلال مباراة منتخب بلاده أمام السعودية، والتي انتهت بالفوز بهدف نظيف.



