بن عطية ينصح زياش بالإنتقال إلى روما

نصح مهدي بن عطية زميله في المنتخب المغربي حكيم زياش بالانتقال إلى روما الإيطالي بدلًا من ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





يرغب لاعب الوسط المميز صاحب الـ 25 عامًا في مغادرة آياكس أمستردام هذا الصيف، ويوجد لديه عرضين أحدهما من روما والآخر من ليفربول.



