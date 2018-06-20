بن عطية ينصح زياش بالإنتقال إلى روما
نصح مهدي بن عطية زميله في المنتخب المغربي حكيم زياش بالانتقال إلى روما الإيطالي بدلًا من ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
يرغب لاعب الوسط المميز صاحب الـ 25 عامًا في مغادرة آياكس أمستردام هذا الصيف، ويوجد لديه عرضين أحدهما من روما والآخر من ليفربول.
قال بن عطية؛ خلال حديثه للصحفيين عقب الهزيمة من البرتغال في كأس العالم: "أتمنى أن ينضم زياش لفريق روما".
تابع حديثه: "أعلم أن نادي روما مهتم بالتعاقد مع حكيم زياش، إنه لاعب رائع لقد أخبرته أن روما هو المكان الأفضل له ويمكنه أن يقدم مستوى جيد من خلاله خصوصًا أن مشجعي عملاق إيطاليا رائعون ومتحمسون للغاية".
جدير بالذكر فأن مدافع يوفنتوس الإيطالي يعلم جيدًا أجواء روما حيثُ سبق له اللعب في صفوفه موسم 2013 - 2014.