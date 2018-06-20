ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بن عطية ينصح زياش بالإنتقال إلى روما

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:36 م
بن عطية ينصح زياش بالإنتقال إلى روما
طباعة
منى العوضي
 

نصح مهدي بن عطية زميله في المنتخب المغربي حكيم زياش بالانتقال إلى روما الإيطالي بدلًا من ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


يرغب لاعب الوسط المميز صاحب الـ 25 عامًا في مغادرة آياكس أمستردام هذا الصيف، ويوجد لديه عرضين أحدهما من روما والآخر من ليفربول.


قال بن عطية؛ خلال حديثه للصحفيين عقب الهزيمة من البرتغال في كأس العالم: "أتمنى أن ينضم زياش لفريق روما".


تابع حديثه: "أعلم أن نادي روما مهتم بالتعاقد مع حكيم زياش، إنه لاعب رائع لقد أخبرته أن روما هو المكان الأفضل له ويمكنه أن يقدم مستوى جيد من خلاله خصوصًا أن مشجعي عملاق إيطاليا رائعون ومتحمسون للغاية".


جدير بالذكر فأن مدافع يوفنتوس الإيطالي يعلم جيدًا أجواء روما حيثُ سبق له اللعب في صفوفه موسم 2013 - 2014.

المزيد عن: كورة كأس العالم زياش روما بن عطية المغرب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
1
x
14:00
0
المغرب
أوروجواي
1
x
17:00
0
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 9:50:00 PM