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مودريتش يقترب من توتنهام والريال يتعاقد مع ألكانتارا

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:33 م
مودريتش يقترب من توتنهام والريال يتعاقد مع ألكانتارا
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منى العوضي
 

أكدت تقارير صحفية أسبانية، أن الكرواتي لوكا مودريتش يفكر بجدية في الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ومن المنتظر أن يحسم مصيره بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال روسيا.


كشفت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، عن رغبة نادي توتنهام في التعاقد مع لوكا مودريتش هذا الصيف، من أجل تدعيم خط وسط الفريق في الموسم الجديد والمنافسة على لقب البريميرليج.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رحيل اللاعب سيكون ضربة قوية للريال، لكن فلورنتينو بيريز مستعد لتعويض مغادرة مودريتش من خلال التعاقد مع لاعب برشلونة السابق تياجو ألكانتارا.

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