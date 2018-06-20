تحت اسم "صلاح السعدني".. انطلاق الدورة الثالثة لمهرجان زايد للإبداع غدًا

تنطلق غدا الخميس الموافق 21 من يونيه الجاري فاعليات "مهرجان زايد الدولي للإبداع" في دورته الثالثة لعام 2018؛ ويتضمن حفل الافتتاح المقرر له الساعة الثالثة عصرًا غدا بالمقر الرئيسي لجامعة النيل؛ بالشيخ زايد – ميدان جهينة؛ الإعلان عن برنامج المهرجان الذي تستمر فاعلياته حتي نهاية شهر يونيو الجاري، وتشمل عدد من الأمسيات الشعرية والغنائية والندوات الثقافية والفنية والأدبية وبطولات رياضية تشمل رياضات (البلياردو - الشطرنج - كرة القدم ) وورش للأطفال في مجالات التكنولوجيا وتنمية الذات.

ويحمل المرجان في دورته الثالثة اسم الفنان الكبير "صلاح السعدني" تأكيدّا على دور الفن والفنانين في إثراء الحياة العامة والثقافية والإبداع وليست الفنية فقط، كما سيشهد المهرجان خلال حفل الافتتاح تكريم الفنان الكبير صلاح السعدني تقديرا لمشواره الفني الكبير.

من جانبه صرح المهندس عادل لطفي رئيس المهرجان، أن الهدف الرئيسي من استمرار المهرجان للسنة الثالثة هو إبراز قدرة سكان الشيخ زايد على الإبداع وخاصة الشباب ونشر النشاط الثقافي في المدينة، خاصة وأن فكرة إقامة المهرجان من بدايته جاءت من جمعية مستثمري الشيخ زايد، ويسعى المهرجان في هذه الدورة أن تكون الشيخ زايد مدينة نموذجا للسعادة، متمنيا أن يحقق المهرجان في دورته الثالثة أهدافه، خاصة وأن إقبال سكان المدينة علي أنشطته المختلفة يجعله حدث ثقافي هام يثري الحركة الثقافية في مصر بالكامل.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للمهرجان تضم عد من الأسماء منهم : الكابتن أحمد حسن، كابتن المنتخب الوطني السابق وعميد لاعبي العالم ؛ المحاسب عمرو عبد الفتاح - أمين عام المهرجان ؛د. أحمد مجاهد، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للكتاب - د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية - د. طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية - المهندس جمال طلعت، المشرف على وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية والمرافق - الكاتبة فاطمة المعدول - الكاتب الصحفي يسري الفخراني - الإعلامي محمد مصطفى شردي - الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين - م.محمد الصاوي رئيس ساقية عبد المنعم الصاوي - المخرج محمد فاضل، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - د. أحمد عوض عميد كلية الفنون التطبيقية بجامعة السادس من أكتوبر - د. السيد محمد تاج الدين عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة - الإعلامي حسام الدين الأمير المستشار الإعلامي لجامعة النيل ؛ ورئيس اللجنة الإعلامة لمهرجان زايد في دورته الأولى – م. محمد إدريس – عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري زايد - أحمد الحداد ؛ عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري زايد - محمد القماح ؛ رئيس الاتحاد الأفريقى وسكرتير عام الاتحاد الدولى للبلياردو - وليد عمر ؛ أمين صندوق جمعية مستثمري زايد .