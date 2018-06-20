كوستا ثالث إسباني يسجل 3 أهداف في جولتين بالمونديال

نجح دييجو كوستا في إحراز هدف التقدم لمنتخب أسبانيا في شباك المنتخب الإيراني بعدما استغل خطأ ساذج من مدافع إيران في الدقيقة (54) من المباراة.





أصبح دييجو كوستا هو ثالث لاعب إسباني يسجل 3 أهداف في أول مباراتين من مرحلة المجموعات في كأس العالم، وذلك بعد ميشيل (1990) وفرناندو توريس (2006).





سجل دييجو كوستا 9 أهداف في مبارياته الـ10 الأخيرة مع منتخب إسبانيا، كل الأهداف الـ 9 جاءت من داخل منطقة الجزاء.





يقع منتخب أسبانيا في المجموعة الثانية بمونديال روسيا والتي تضم منتخبات؛ البرتغال وإيران والمغرب.





وتعادل المنتخب الأسباني أمام البرتغال بثلاثة أهداف لكلا منهما في الجولة الأولى من المجموعة الثانية وسجل كوستا هدفين وقتها من تسديدتين.



