140 برلمانياً بلجيكياً يدعمون احتجاجات الشعب الإيراني ضد الملالي

أصدر 140 برلمانیاً بلجیکیاً بیاناً یدعمون فیه احتجاجات الشعب الإيراني، من اجل تغییر دیمقراطی، مشيرا إلى أن الانتفاضة هزت أركان النظام الإيرانية، بعد اندلاعها في 28 ديسمبر الماضي، وامتدادها إلى جميع المحافظات الـ 31 في إيران بجميع مدنها.



وأكد البيان أن الشعب الإيراني، وخاصة جيل الشباب، سئموا من الحكم المتطرف في إيران، ويريدون تغييرا ديمقراطيا صحيحا، ولهذا قتل العديد من المحتجين تحت التعذيب، في سبيل ذلك.



ولفت إلى أن المتظاهرين، تعرضوا في مدينة كازرون لقمع وحشي من قبل النظام، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة المئات، واعتقال العديد منهم، فيما قام سائقوا الشاحنات خلال الأسابيع الأخيرة، بإضراب غير مسبوق في جميع أنحاء إيران.



وفي الأسبوع الماضي، اقتحم النظام منازل عمال المجموعة الوطنية للصلب في مدينة الأهواز الذين كانوا يحتجون على الأجور غير المدفوعة. كما استمرت الاحتجاجات العمالية والمعلمين في العديد من المدن الإيرانية في الأسابيع الأخيرة.



وأكد المشروعون البلجيكيون: "إننا ندين استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل ونطالب الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فعالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام الإيراني على إطلاق سراح معتقلي الانتفاضة، ودعم حرية التعبير وتشكيل الجمعيات، ووضع حد للقمع ضد المرأة، وإلغاء "الحجاب الإجباري" للمرأة".



وأضافوا: "لا يمكن التنازل عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران أو تهميشها بدعوى الاعتبارات السياسية أو التجارة أو الصفقة النووية، يجب أن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطًا بتقدم واضح في حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام".



ويأتي ذلك قبل أيام قليلة من المؤتمر السنوي‌ العام للمقاومة‌ الإیرانیة‌ "#"FreeIran2018 المرتقب عقده فی 30 يونيو/ حزیران الجاری فی باریس.

