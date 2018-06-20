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بالأرقام.. منتخب إسبانيا يتفوق على نجوم إيران

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:28 م
بالأرقام.. منتخب إسبانيا يتفوق على نجوم إيران
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منى العوضي
 
شهد الشوط الأول من مباراة أسبانيا وإيران تفوق كبير وسيطرة من اللاعبين الأسبان على مجريات المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب "كازان أرينا" ضمن منافسات المجموعة الثانية.

نجح اثنان من لاعبي أسبانيا (إيسكو 55 - راموس 53) من تمرير عدد من التمريرات الناجحة أكثر من تمريرات المنتخب الإيراني (49) وذلك خلال الشوط الأول من اللقاء.

أكمل منتخب إيران 49 تمريرة في الشوط الأول ضد إسبانيا، ثاني أسوأ رقم في شوط أول من مباراة في كأس العالم منذ 1966.

يقع منتخب أسبانيا في المجموعة الثانية والتي يطلق عليها البعض "مجموعة الموت" نظرا لتواجد منتخبات؛ البرتغال والمغرب وإيران.

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