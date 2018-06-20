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رئيس جامعة الأزهر ووزراء التعليم العالي والصحة يفتتحون المؤتمر الدولي الثالث للقسطرة المخية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:29 م
رئيس جامعة الأزهر ووزراء التعليم العالي والصحة يفتتحون المؤتمر الدولي الثالث للقسطرة المخية
الدكتور محمد المحرصاوي - رئيس جامعة الأزهر
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محمود الجلاد
 
تنطلق غدا الخميس فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للمخ والأعصاب والقسطرة المخية الذى تنظمه الجمعية الشرق أوسطية وشمال إفريقيا للتدخل فى الجهاز العصبى برئاسة الدكتور أسامة ياسين، بالتعاون مع الجمعية المصرية للسكتة الدماغية برئاسة الدكتور فتحى عفيفى أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية طب الأزهر سابقا.

 وقال الدكتور خالد صبح أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب الأزهر ورئيس المؤتمر ، إن المؤتمر يقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، و يشارك فى  الافتتاح كلا من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي تكريما لمصر برئاسة المنظمة الشرق أوسطية وشمال إفريقيا، مشيرا أنة يستضيف  نخبة من علماء العالم في علاج السكتات الدماغية والعلاج بالقسطرة المخية من أكثر من ٢٠ دوله ‎تشمل  أمريكا وأوروبا واليابان وكندا وشرق آسيا، لافتا أن الجلسات العلمية للمؤتمر تتضمن حوالى 100 بحث علمى  تتناول أحدث ما وصل إلية العلم   فى مجالات علاج جلطات المخ والأعصاب والقسطرة المخية.

المزيد عن: المخ والأعصاب القسطرة المخية الصحة الدكتور فتحى عفيفى الجهاز العصبى الجمعية الشرق أوسطية
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