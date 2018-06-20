توقيع أحدث مؤلفات الدكتور مصطفى الفقي بالأعلى للثقافة.. غدًا

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ينظم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري، حفل توقيع أحدث مؤلفات الدكتور مصطفى الفقي "ذكرياتى معهم .. عرفتهم عن قرب.. شخصيات على الطريق" .

تنظم الندوة لجنة التاريخ ومقررها الدكتور جمال معوض شقرة، وذلك في السادسة من مساء يوم الخميس الموافق ٢١ يونيو الجارى بقاعة المؤتمرات بالمجلس .

يدير الصالون الدكتور جمال معوض شقرة، بمشاركة الدكتور أسامة الغزالى حرب، المفكر السياسى، الدكتور على الدين هلال، وزير الشباب والرياضة الأسبق.