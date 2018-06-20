في 19 كلمة.. محمد صلاح يخرس ألسنة مروجي الشائعات

لاحقت المنتخب الوطني ولاعبه محمد صلاح العديد من الشائعات عقب خسارة مصر من روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهم مساء أمس الثلاثاء ضمن الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى كأس العالم.

وزعمت الشائعات انفعال محمد صلاح على إيهاب لهيطة عضو إتحاد الكرة المصري بسبب تحول الفندق الذي يقيم فيه الفريق لحالة من الهرج والمرج لحضور بعض أعضاء الوسط الفني قبل 24 ساعة من لقاء المنتخب الروسي، وكذلك قيام صلاح بالانسحاب من المعسكر وتهديده بعدم المشاركة في المباراة القادمة أمام السعودية.

وذكرت الشائعات أن صلاح هدد بكشف الكثير من الأسرار التي تخص مسؤولي اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة.

من جانبه إيهاب لهيطة في تصريحات صحفية من روسيا: "لم تحدث أي مشادة بيني وبين محمد صلاح، وكل ما تردد في هذا الإطار مجرد إشاعات تخرج دائمًا بعد أي هزيمة".

وأضاف: "صلاح لم يتحدث مع أي شخص منذ نهاية لقاء روسيا، الجميع صامت بعد صدمة الهزيمة غير المتوقعة، التي حدثت نتيجة فقدان التركيز لمدة ربع ساعة في بداية الشوط الثاني".

وعقب ساعات من اللغط، خرج محمد صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ليخرس ألسنة مروجي الشائعات نافيًا صحة كل مانقل عنه.

وقال محمد صلاح عبر تويتر: "الجميع في منتخب مصر متكاتف ولا يوجد أي خلاف على الإطلاق بيننا. نحترم بعضنا البعض والعلاقة على أفضل وجه"