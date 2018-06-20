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كوستا يواصل ملاحقة رونالدو في صراع هدافي المونديال

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:27 م
كوستا يواصل ملاحقة رونالدو في صراع هدافي المونديال
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الفجر الرياضي
 

يواصل الإسباني كوستا مهاجم المنتخب الإسباني ملاحقة كريستيانو رونالدو أيقونة المنتخب البرتغالي في صدارة ترتيب هدافي المونديال.


ونجح كوستا في فتح مجال التسجيل للمنتخب الإسباني في شباك إيران، باللقاء الذي جمع بينهم اليوم بالجولة الثانية من دور المجموعات بالمونديال.


ورفع كوستا رصيده للهدف الثالث في المونديال بعد أن سجل هدفين في البرتغال، فيما يظل رونالدو في الصدارة برصيد 4 أهداف بعدما سجل هاتريك في إسبانيا وهدف اليوم في المغرب.


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