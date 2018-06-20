الأوقاف تفتح باب التقدم لمسابقة الإمام المتميز لعام 2018

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بفتح الباب للراغبين في التقدم لمسابقة الإمام المتميز لعام 2018 من الأئمة والمفتشين ومديري الإدارات الراغبين في المشاركة بمسابقة الإمام المتميز.









وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن التقدم للمسابقة اختياري عبر الموقع الالكتروني، ويشترط أن يكون المتقدم شاغلًا للدرجة الوظيفية خدمات دينية طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي وأمضى بالخدمة مدة لا تقل عن (سنتين)، وحصل على تقرير الصلاحية، وأن يكون تقرير كفايته عن آخر سنتين بمرتبة امتياز.









وأشارت إلى أنه لا يكون قد وقع عليه جزاءات خلال آخر سنتين وأن لا يكون قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية من قبل، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في هذا الشأن.





وتابعت: الفائز في هذه المسابقة يمنح جائزة مالية قدرها 1000 جنيه ويدرج اسمه في سجل الأئمة المتميزين، وله حق التقدم لاختبارات السفر للخارج أو الترقية للقيادة الوسطى، أو العمل بمساجد النذور، أو المساجد الكبرى.



