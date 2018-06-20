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شعبة المخابز: ندرس طرح رغيف خبز بـ 25 قرشًا لغير المدرجين في بطاقات التموين

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:20 م
شعبة المخابز: ندرس طرح رغيف خبز بـ 25 قرشًا لغير المدرجين في بطاقات التموين
صورة أرشيفية
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أمنية فوزي
 
أعلن عبدالله غراب، رئيس شعبة المخابز، عن دراسة طرح رغيف خبز بـ 25 قرشًا للمواطنين غير المدرجين في بطاقات التموين، على أن تتحمل الحكومة باقي التكلفة.

وأوضح "غراب"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "ما وراء الحدث"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأربعاء، أنه يوجد 25 ألف مخبز تابعين لمنظومة التموين.

وناشد وزارة التموين بالدراسة مع الحكومة لإيجاد بديلًا للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات التموين؛ لعمل توازن، مع مراعاة عدم وصول الدعم إلا لمستحقيه.

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