طهران: أنف "ترامب" سيمرغ في تراب الشرق الأوسط

اعتبر مستشار القائد الأعلى للثورة الإيرانية للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن أنف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتم تمريغه بالتراب في الشرق الأوسط.





وأشار ولايتي، رئيس هيئة أمناء الجامعة الإسلامية الحرة، في كلمة ألقاها خلال ملتقى في طهران، إلى الرسالة التي بعثها مؤخرا بعض الإصلاحيين للتفاوض المباشر مع الإدارة الأمريكية، وقال: "إن بعض الموقعين على هذه الرسالة إما تجار أو أصحاب جنسية مزدوجة، وملخص هذه الرسالة يتمثل باستسلام الشعب الإيراني أمام أمريكا".





وأضاف ولايتي: "من مفاخر الشعب الإيراني هو اكتسابه العزة في مواجهة أمريكا التي باتت ذليلة أمام هذا الشعب، وهي ستغادر منطقة الشرق الأوسط مهانة عاجلا أم آجلا".





ورأى ولايتي: "أن التفاوض مع بلد مثل أمريكا، التي تنقض بسهولة الاتفاقيات الدولية، لا يعني سوى الاستسلام".





وشدد على أن الولايات المتحدة "ستمنى بالهزيمة في اليمن بالتأكيد، ولن يكون لها موطئ قدم كذلك في العراق مع تشكيل الحكومة الجديدة".





واختتم مستشار القائد الأعلى للثورة الإيرانية بالقول: "سيتم تمريغ أنف ترامب في تراب الشرق الأوسط".



