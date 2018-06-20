اللقطات الأولى من تصوير الجزء الثالث من فيلم John Wick (صور)

نشرت شركة "توينث سينشري فوكس" اللقطات الأولى من تصوير مشاهد الجزء الثالث من فيلم John Wick للنجم الكبير كيانو ريفيس.

والتقطت الصور خلال تصوير مشاهد الفيلم بأحد مواقع التصوير الخارجية بجزيرة مانهاتن التابعة لمدينة نيويورك الأمريكية.

ويعود النجم كيانو ريفيز لشخصية القاتل المأجور جون ويك، التي حقق بها نجاحا كبير في الجزء الأول والثاني من الفيلم، حيث من المتوقع أن تشاركه في بطولة الجزء الثالث النجمة الكبيرة هالي بيري.