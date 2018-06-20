ولي العهد و"كوشنر" يبحثان التسوية بين فلسطين والإسرائيليين

بحث مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، جاريد كوشنير، التسوية الفلسطينية الإسرائيلية مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حسبما أفاد البيت الأبيض، اليوم الأربعاء.





وبحسب الإدارة الأمريكية فإن كوشنير يزور السعودية مع المبعوث الخاص للبيت الأبيض لشأن المفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات. كما نقلت "روسيا اليوم"





وجاء في بيان صدر عن الإدارة الأمريكية أن الطرفين بحثا، بناء على نتائج المحادثات السابقة، "الاتصالات المتنامية بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وضرورة تخفيف الوضع الإنساني في غزة، وجهود إدارة ترامب لتسهيل إحلال السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين".



