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ميجان ماركل تحصل على أول قبلة يد رسمية كأحد أفراد الأسرة الملكية (صور)

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:12 م
ميجان ماركل تحصل على أول قبلة يد رسمية كأحد أفراد الأسرة الملكية (صور)
ميجان ماركل
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أحمد جمال أحمد
 

بحضور الملكة إليزابيث الثانية، شاركت ميجان ماركل دوقة سوسكس وزوجة الأمير هاري بفعاليات أحد مسابقات الفروسية ببريطانيا.

 

وعقب انتهاء المسابقة قام الأمير هاري بتوزيع الجوائز على الفائزين، وكانت المفاجأة أن قام احد الفائزين بوضع قبلة على يد ميجان ماركل التي شاركت الأمير هاري في توزيع الجوائز.

 

وأظهرت الصورة التي التقطت  لهذه اللحظة مدى الاحراج الذي شعرت به ميجان كونها المرة الأولى التي تتلقى بها قبلة مشابهة.

ميجان ماركل تحصل على أول قبلة يد رسمية كأحد أفراد الأسرة الملكية (صور)
ميجان ماركل تحصل على أول قبلة يد رسمية كأحد أفراد الأسرة الملكية (صور)
ميجان ماركل تحصل على أول قبلة يد رسمية كأحد أفراد الأسرة الملكية (صور)
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