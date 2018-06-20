ميجان ماركل تحصل على أول قبلة يد رسمية كأحد أفراد الأسرة الملكية (صور)

بحضور الملكة إليزابيث الثانية، شاركت ميجان ماركل دوقة سوسكس وزوجة الأمير هاري بفعاليات أحد مسابقات الفروسية ببريطانيا.

وعقب انتهاء المسابقة قام الأمير هاري بتوزيع الجوائز على الفائزين، وكانت المفاجأة أن قام احد الفائزين بوضع قبلة على يد ميجان ماركل التي شاركت الأمير هاري في توزيع الجوائز.

وأظهرت الصورة التي التقطت لهذه اللحظة مدى الاحراج الذي شعرت به ميجان كونها المرة الأولى التي تتلقى بها قبلة مشابهة.