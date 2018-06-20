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فيلم قصير عن البطل مازن السماحي على المسرح الصغير بالأوبرا بحضور ليلى طاهر (صور)

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:06 م
فيلم قصير عن البطل مازن السماحي على المسرح الصغير بالأوبرا بحضور ليلى طاهر (صور)
فيلم قصير عن البطل مازن السماحي
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شيماء عطية
 

شهدت ندوة "أبطال الإرادة ٢" عرض فيلم قصير عن الفنان مازن السماحي بطل مصر لذوي الاحتياجات الخاصة في العديد من الرياضيات والذي رحل عن عالمنا في مارس الماضي.

 

وحضرت الندوة الفنانة ليلى طاهر، وقدمتها الدكتورة غادة وكيل، بمشاركة العديد من أولادنا ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

وتأتي الندوة في ظل إعلان ٢٠١٨ عام ذوي الاحتياجات الخاصة واستكمالًا لسلسة أمسيات أبطال الإرادة التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.


فيلم قصير عن البطل مازن السماحي على المسرح الصغير بالأوبرا بحضور ليلى طاهر (صور)
فيلم قصير عن البطل مازن السماحي على المسرح الصغير بالأوبرا بحضور ليلى طاهر (صور)
فيلم قصير عن البطل مازن السماحي على المسرح الصغير بالأوبرا بحضور ليلى طاهر (صور)
فيلم قصير عن البطل مازن السماحي على المسرح الصغير بالأوبرا بحضور ليلى طاهر (صور)
فيلم قصير عن البطل مازن السماحي على المسرح الصغير بالأوبرا بحضور ليلى طاهر (صور)
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