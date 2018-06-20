إيران تدعم الميليشيات الحوثية في اليمن بالأسلحة والمعدات العسكرية (فيديو)

ضبط التحالف العربي باليمن أسلحة ومعدات عسكرية قدمتها إيران للميليشيات الإنقلابية الحوثية، وهذه الأسلحة هي صواريخ وخزانات الوقود الخاصة بالصواريخ الباليستية من نوع سكود وطائرات بدون طيار.



واستنكر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، استمرار الدعم الإيراني للحوثيين، كاشفين عن أبطال قوات التحالف العربي مفعول 30 ألف لغم منذ بداية العمليات في اليمن، ومصادرة طائرات "ابابيل" المستخدمة في العمليات الانتحارية وقواذف مضادة للدروع.

