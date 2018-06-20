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ليلى طاهر تشهد ندوة "أبطال الإرادة ٢" على المسرح الصغير (صور)

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 09:04 م
ليلى طاهر تشهد ندوة أبطال الإرادة ٢ على المسرح الصغير (صور)
ليلى طاهر
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شيماء عطية
 

انطلقت مساء اليوم، ندوة "أبطال الإرادة 2 " على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الفنانة ليلي طاهر، والأب لويس لبيب.

 

انطلقت الندوة بعزف النشيد الوطني، وأدارتها الدكتورة غادة الوكيل، وتناولت أهمية رعاية ذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع من خلال الفن والإبداع.

 

وقدم العازف عمر ماجد فقرة موسيقية عزف خلالها أغنية "إن راح منك يا عين" على البيانو، تلاه العازف أسر القرش والدي قدم أغنية "٣ دقات".

 

وتأتي الندوة في ظل إعلان ٢٠١٨ عام ذوي الاحتياجات الخاصة واستكمالًا لسلسة أمسيات أبطال الإرادة التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.


ليلى طاهر تشهد ندوة "أبطال الإرادة ٢" على المسرح الصغير (صور)
ليلى طاهر تشهد ندوة "أبطال الإرادة ٢" على المسرح الصغير (صور)
ليلى طاهر تشهد ندوة "أبطال الإرادة ٢" على المسرح الصغير (صور)
ليلى طاهر تشهد ندوة "أبطال الإرادة ٢" على المسرح الصغير (صور)
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