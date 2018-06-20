السكة الحديد: فيديو سقوط السولار من خزان جرار "قديم" ومنذ عامين

أوضحت هيئة السكة الحديد، أن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يتضمن وجود تساقط السولار من خزان أحد الجرارات رقم 2142 أثناء وقوفه داخل حوش الورش بعد تموينه هو فيديو قديم وتم تصويره منذ أكثر من عامين.





وأضافت هيئة السكة الحديد في بيان اليوم: في هذا التوقيت (منذ عامين) قامت الهيئة بإجراء تعديل على خزان السولار لهذه النوعية من الجرارات حتى تمنع تكرار هذه المشكلة نهائيا والحفاظ على موارد الهيئة .





وأكدت هيئة السكة الحديد أن الهيئة قامت صباح اليوم فور انتشار الفيديو المذكور بتصوير فيديو حديث لنفس رقم الجرار لتوضيح نوعية التعديلات التى تمت منذ أكثر من عامين، ومن ثم توضح الحقيقة أمام الرأى العام.





وتناشد الهيئة المواطنين عدم نشر أى أخبار تخص مرفق السكة الحديد الذى هو ملك للشعب إلا بعد التأكد من صحتها عبر الاتصال بالمصادر الرسمية.



