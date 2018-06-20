"الصحة" تحذر من مستحضر شهير لعلاج أنيميا الأطفال والرضع

حذرت الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة، من مستحضر "هيدروفيرين نقط" وهو مستحضر شهير لعلاج الأطفال والرضع وهو حديد يستخدم في علاج الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد.





وأشارت وفقا للمنشور رقم 45 لسنة 2018 إلى أن المنتج تم اكتشاف عبوات مغشوشة منه بالسوق مطالبة بضبط جميع الكميات في السوق من التشغيلة السابق ذكرها، وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأماكن التي يتم ضبط العبوات المغشوشة بها.



