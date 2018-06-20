ماذا قال أحمد سعد عن نبأ القبض عليه؟

في أول رد فعل صريح منه، قال ا لفنان أحمد سعد أنه لم يتم القبض عليه كما تداول البعض بعدما قدم أغنية نشرها عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، والتي انتقد فيها ارتفاع الأسعار.





وأضاف سعد أن لديه حفل يوم 28 يونيو، مطالبا بتحري الدقة في جميع الأخبار التي يتم نشرها.





يذكر أن الفنان أحمد سعد نشر فيديو بصوته وهو يغني، انتقد فيه ارتفاع الأسعار.



