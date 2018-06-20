بث مباشر لايف HD | مشاهدة مباراة اسبانيا وايران مباشر اليوم 20/6/2018 في كأس العالم رابط الأسطورة بدون تقطيع يوتيوب

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معلومات عن مشاهدة إسبانيا وإيران مباشر اليوم ايران Vs اسبانيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن ماكس 1,2، الملعب : استاد کازان أرينا، المعلقين : علي محمد علي (بي إن ماكس 1) + يوسف سيف (بي إن ماكس 2) + حسن العيدروس (بي إن 4K).

موعد مشاهدة إسبانيا وإيران يوتيوب مباراة إسبانيا وإيران في تمام الـ 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 8:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

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