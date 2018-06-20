"ميماك أوجلفي" تعلن عن افتتاح مكتبها الجديد في القاهرة





أعلنت شركة ميماك أوجلفي، الشركة الرائدة إقليمياً في عالم الإبداع، عن افتتاح مكتبها الجديد في القاهرة، كجزء من خطتها الاستراتيجية لإعادة هيكلة فريق عملها لتلبية متطلبات الأسواق المصرية.









وقد تم نقل مقر عمليات الشركة إلى المعادي بجانب القرية التكنولوجية.ويأتي هذا التغيير في إطار التزام الشركة المستمر بتحديث خدماتها في مصر، وبعد أسبوع واحد من إنطلاق رحلة إعادةتأسيس الشركة عالمياًالذي تم الاعلان عنه الأسبوع الماضي.









وشهد الإفتتاح حضور مجموعة كبيرة من المدراء التنفيذيين العالميين والإقليميين، إضافة إلى عدد من العملاء والمورّدين وكبار موظفي الشركة، من بينهم؛ بول أودونل،الرئيس التنفيذي لشركة أوجلفي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، و إدمون مطران،رئيس مجلس إدارة شركة ميماك أوجلفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و باتو نيوتمونز،الرئيسة التنفيذية لشركة ميماك أوجلفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و سعدة حمّاد،المديرة الإقليمية لقسم العلاقات العامة والتأثير في شركة ميماك أوجلفي والقائمة بأعمال المدير التنفيذي للشركة في مصر. جرت مراسيم الافتتاحعقب الاجتماع الإقليمي السنوي الذي أقيم هذا العام في القاهرة وشارك فيه الفريق القيادي في الشركة.









من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة ميماك أوجلفي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدمون مطران: "لطالما شكّلت مصر محور اهتمامنا لما لها من أهمية كبيرة كونها إحدى الأسواق الحيوية في المنطقة والشرق الأوسط. فنحن فخورون بالإنجازات التي حققناها خلال مسيرتنا العملية هنا، ابتداءً من العمل على افتتاح قناة السويس الجديدة، وصولاً إلى البريد المصري مروراً بوزارة المالية"، وأضاف: "اليوم، تمر الأمة بعصر من النمو المتسارع، يواكبه انعكاسات مهمّة على الصعيد الاقتصادي والإجتماعي والثقافي. هذه حقبة نحن ملتزمون أن نلعب فيها دوراً رئيسياً. فالعشرون عاماً التي قضيناها في مصر،ساهمت كثيراً في إدراكنا للفرص المتاحة للتطور، ونحن ننوي المساهمه في عصر النمو التي ستشهده مصر بمواردنا وخدماتنا وأعمالنا".









تجدر الإشارة أن المدير التنفيذي العالمي لشركة أوجلفي جون سيفرت أعلن الأسبوع الماضي انطلاق رحلة إعادة تأسيس الشركة العالمية بعد سبعين عاماً من نجاح أعمالها الحائزة على جوائز مرموقة.