"قدر الله وما شاء فعل".. بيان مفاجئ بشأن حفل الرويشد في السعودية

فاجأت شركة "روتانا" كل الحاضرين لحفل المطرب الكويتي، عبد الله الرويشد، مساء اليوم الأربعاء 20 يونيو الجاري، عن إلغائه.





وأوضحت الشركة المنظمة للحفل، الذي كان من المقرر إحياؤه في مدينة الدمام السعودية، أنه تم إلغاؤه بسبب ظروف صحية ألمت بعبد الله الرويشد.





وجاء في البيان الذي يحمل عنوان "قدر الله وما شاء فعل": "تود روتانا للصوتيات والمرئيات ممثلة في رئيسها سالم الهندي الإعلان للجمهور الكريم، أنه ولأسباب قاهرة صحية وبأمر من الأطباء، يتعذر مشاركة المطرب النجم عبد الله الرويشد في الحفل الذي سيقام الليلة 20 يونيو في مدينة الدمام ضمن حفلات العيد في السعودية، والتي تقام بدعم من الهيئة العامة للثقافة".





وأضاف البيان أن "الرويشد أجرى بروفات مكثفة للحفل، مما عرضه لإرهاق شديد، ما ألزم نقله إلى المستشفى، وأنه بذلك سيقوم المطرب العراقي ماجد المهندس بإحياء حفل الليلة بمفرده، داعين الله بالسلامة للرويشد، ومتمنين التوفيق للمهندس، وملتمسين العذر من الجمهور الكريم".





​وبحسب صحيفة "القبس" الكويتية، فأكد خالد الرويشد، نجل عبد الله الرويشد، أنه بخير حاليا، بعد أن تعرض لارتفاع السكر، نتيجة الإرهاق الشديد الذي تعرض له، من كثرة البروفات التي قام بها من مساء أمس، حتى فجر اليوم، وهو ما استلزم نقله إلى المستشفى، حيث وضعه الأطباء تحت الملاحظة حتى يستقر السكر عند معدله الطبيعي.





وأكدت مصادر مقربة من الرويشد، بأنه شعر عصر اليوم بألم استلزم نقله إلى المستشفى"، معبرة عن أمنياتها "لسفير الأغنية الخليجية بالشفاء العاجل".



