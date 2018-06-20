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الفالح: السوق يحتاج إلى المزيد من النفط في النصف الثاني من العام

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 07:44 م
الفالح: السوق يحتاج إلى المزيد من النفط في النصف الثاني من العام
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وكالات
 
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء، إن سوق النفط تحتاج إلى المزيد من الخام في النصف الثاني من العام وإن أوبك تتلاقى نحو قرار جيد بشأن سياسة الإنتاج هذا الاسبوع.


وأبلغ الفالح الصحفيين ”أعتقد أن أي قرار سنتخذه سيستند إلى العوامل الأساسية... سندرس المعروض والطلب والمخزونات“.

ويعقد وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعا في فيينا يوم الجمعة، تعقبه محادثات مع منتجين غير أعضاء بالمنظمة يوم السبت.
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