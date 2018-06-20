مجلس حقوق الإنسان فى أوروبا: ترامب لم يعد زعيم العالم الحر بعد فضيحة الهجرة

قال مجلس مراقبة حقوق الإنسان، مجلس أوروبا، إنّ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لم يعد الزعيم الأخلاقى للعالم الحر، بعد فضيحة احتجاز أطفال المهاجرين وفصلهم عن ذويهم فى كراكز احتجاز قرب الحدود المكسيكية.

وأكد ثوربون جاجلاند، الأمين العام لمجلس أوروبا، أنّ ما يحدث على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث يقوم ترامب يفصل الأطفال عن والديهم إشارة إلى أنه لم يعد الزعيم الأخلاقى لبلده أو العالم.

وقال جاجلاند، وفقاً لوكالة فرانس برس، إنّ كل ما يفعل ترامب ه يستبعده من الدور الذي كان يتمتع به الرؤساء الامريكيون دائماً، مضيفًا أنّه لا يمكنه التحدث بإسم ما يسمى بالعالم الحر.

ويعدّ مجلس أوروبا هو منظمة دولية لحقوق الإنسان مقرها ستراسبورج، وتضم 47 دولة موقعة، كما يعدّ جاجلاند أيضاً من الأعضاء الخمسة للجنة نوبل النرويجية التى تمنح سنوياً جائزة نوبل للسلام.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى يُرشّح فيه ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام بسبب جهوده المبذولة لحل الصراع النووى فى شبه الجزيرة الكورية.