شاهد الصور الأولى للنجم سلمان خان في كواليس تصوير فيلمه "سباق 3" بأبوظبي

نشرت twofour54، المنطقة الحرة الرائدة للإعلام في أبوظبي، اليوم صوراً جديدة وحصرية لمجموعة متنوعة من المواقع التي استخدمت لتصوير فيلم الحركة البوليوودي المرتقب "سباق 3" في أبوظبي، وذلك بالتزامن مع الإطلاق الرسمي للفيلم في صالات السينما.

ويعتبر فيلم "سباق 3" أحدث إنتاج دولي ضخم تم تصويره في العاصمة أبوظبي وذلك في تسعة مواقع في الإمارة على مدار 23 يوماً. وتُظهر الصور الحصرية من وراء الكواليس أبطال الفيلم أثناء التصوير في بعض أبرز معالم أبوظبي مثل فندق قصر الإمارات، وفندق "ياس فايسروي أبوظبي"، بالإضافة إلى مصنع "حديد الإمارات"، وأبراج نيشن تاورز، ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، وسوق أبوظبي العالمي، وفندق إنتركونتيننتال أبوظبي. كما تضمنت الصور صورة للمروحية التي استخدمت في الفيلم من شركة "فالكون لخدمات الطيران"

ويُعد "سباق 3" الفيلم الثالث ضمن سلسلة فيلم الحركة الشهير "سباق"، من بطولة كل من سلمان خان، جاكلين فرنانديز، أنيل كابور، بوبي ديول، ديزي شاه، وثاقب سليم. وتولت إنتاج الفيلم شركة "سلمان خان فيلمز آند تيبس إندستريز ليميتد"، ويعتبر من أكثر أفلام بوليوود تشويقاً وترقباً لعام 2018، وهو ما يتضح جلياً من خلال الكم الكبير من حجوزات التذاكر المسبقة والتي من المتوقع أن تحطم أرقاماً قياسية.

ويشهد الفيلم عودة النجم سلمان خان للتصوير في أبوظبي بعد بضعة أشهر من انتهائه من تصوير فيلمه "تايغر زيندا هاي" في العاصمة الإماراتية والذي يعتبر أحد أكثر الأفلام مبيعاً في شباك التذاكر على مستوى الهند، مما يمثل دليلاً على ثقة شركات الإنتاج الدولية بقدرات twofour54 التي أثبتت نجاحها في توفير بيئة مثالية تلبي مختلف احتياجات الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية الضخمة والمعقدة.

كما يشهد الفيلم، الذي أخرجه ريمو دي سوزا، عودة توم ستروثرز، مشاركة أحد أشهر مخرجي اللقطات الخطرة في سينما هوليوود، والذي حظي بدعم القوات المسلحة الإماراتية التي وفرت للعمل مروحية بلاك هوك وعربات أوشكوش ومركبات "نمر" العسكرية وعربات هامفي والتي استخدمت في تصوير بعض أكثر مشاهد الفيلم تشويقاً. وتجدر الإشارة إلى أن ستروثرز شارك أيضاً في إخراج مشاهد خطرة من فيلم "تايغر زيندا هاي" العام الماضي.

ويعتبر فيلم "سباق 3" خامس إنتاج سينمائي بوليوودي يتم تصويره في أبوظبي، بعد كل من "تايغر زيندا هاي" و"ديشوم" "وبانغ بانغ" و"بيبي". كما يعد الفيلم أحد ثلاثة أعمال سينمائية دولية اختارت من أبوظبي موقع تصوير لها هذا العام، بجانب كل من الفيلم الهوليوودي "مهمة مستحيلة: السقوط"، من بطولة النجم توم كروز، والفيلم التوليوودي "ساهو" من بطولة أسطورة السينما الهندية، برابهاس.