مونديال روسيا.. كوريا الجنوبية تتمسك بآمالها في التأهل لدور الـ16

لم تفقد كوريا الجنوبية الأمل بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم روسيا FIFA 2018 للمرة الثالثة في تاريخها، على رغم خسارتها مباراة الأولى في نهائيات روسيا 2018 أمام السويد ووجود ألمانيا حاملة اللقب في مجموعتها السادسة.





وبدأ المنتخب الآسيوي مشواره في النهائيات بالخسارة أمام السويد صفر-1، ويتحضر للقاء السبت ضد المكسيك التي حققت مفاجأة المونديال بفوزها على ألمانيا 1-صفر.





ورغم صعوبة المهمة أمام ممثل الكونكاكاف، رأى لاعب الوسط لي سيونع-وو الأربعاء "بإمكاننا التأهل إلى الدور ثمن النهائي إذا كنا نثق بمدربنا (تشين تاي-يونغ) ولعبنا جيداً في مباراتينا الأخيرتين".





وواصل "مذ أن كنت طفلاً، حلمت باللعب في كأس العالم بقميص كوريا. الفريق لم يستسلم بمجرد الخسارة" أمام السويد التي تلعب في اليوم ذاته أمام المانيا في مباراة مصيرية للأخيرة.





وتابع لاعب هيلاس فيرونا الإيطالي "نؤمن بقدرتنا على تحقيق ذلك. أنا أثق باللاعبين وبالطاقم التدريبي".





وحقق ممثلو القارة الآسيوية نتائج متفاوتة في مونديال روسيا، إذ فازت إيران واليابان على المغرب (1-صفر) وكولومبيا (2-1) في المجموعتين الثانية والثامنة تواليا، بينما خسرت السعودية مباراتها الأولى في المجموعة الأولى بخماسية نظيفة أمام روسيا المضيفة، وأستراليا بنتيجة 1-2 أمام فرنسا في المجموعة الثالثة.





وتطرق سيونغ-وو إلى المسألة قائلاً "كان لدي شعور بأن الفرق الآسيوية في هذا المونديال ستحقق نتيجة جيدة وشعرت أننا سنحقق أيضاً نتيجة جيدة كفريق آسيوي".





وتأمل كوريا الجنوبية في تجاوز دور المجموعات للمرة الثانية في مشاركاتها الخمس الأخيرة، بعد 2002 حين بلغت نصف النهائي على أرضها، و2010 حين انتهى مشوارها عند ثمن النهائي.