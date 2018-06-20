"محافظ الإسكندرية" يوجه بعمل حصر شامل لشكاوى المواطنين بتطبيق التسعيرة الجديد (صور)

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اليوم غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، وذلك لمتابعة منظومة العمل بالغرفة والتأكد من كفاءتها فى استقبالها بلاغات وشكاوى المواطنين الخاصة بعدم تطبيق التسعيرة الجديدة لأسعار المحروقات التى تم إقرارها، وسرعتها فى التعامل مع البلاغات المقدمة والرد عليها.



وخلال الجولة؛ تأكد المحافظ بنفسه من مدى سرعة الاستجابة وإتاحة كافة الخطوط المعلن عنها، ووجه مسئولى غرفة العمليات بعمل حصر شامل لجميع الشكاوى الخاصة بعدم تطبيق التسعيرة الجديدة على مدار اليوم وتوضيح ما تم فى تلك الشكاوى وكذا توضيح فترة التعامل مع الشكوى المقدمة.



وأكد المحافظ على أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسة منعقدة على مدار الـ24 ساعة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة بحضور جميع الجهات المعنية، للتأكد من أسعار ضبط تعريفة الركوب المقررة، ومدى التزام الجميع بها والتعامل الفورى مع أى مشاكل طارئة قد تظهر، مؤكدًا على أنه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه مخالفة القانون وابتزاز المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات الفورية والعقاب الرادع ضد السائقين المخالفين، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة على السائقين المخالفين، مع سحب رخصتهم وإيقافهم عن العمل وسحب رخصة السيارة.



جدير بالذكر أن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أطلق مبادرة "خليك إيجابي" للتبليغ عن مخالفة التعريفة الجديدة، وناشد المواطنين بالتبليغ فورا عن أى تجاوزات تحدث من قبل السائقين خاصة بعدم تطبيق التسعيرة الجديدة التى تم إقرارها، وذلك بالاتصال بالخط الساخن 15333 أو 114 أو بأرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المعلن عنها والتى تم توضيحها بالملصقات والبانرات والخاصة باستقبال شكاوى المواطنين، وأوضح أنه عند الإبلاغ بالمخالفة يراعى تحديد نوع المخالفة التى تمت وتحديد رقم السيارة المخالفة.



كما قام اللواء هشام شادى السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية اليوم بجولة ميدانية بالموقف الجديد بنطاق حى غرب، وذلك لتفقد ومتابعة تطبيق التسعيرة الجديدة ومدى إلتزام الجميع بها وعدم وجود أى مخالفات بالموقف، بحضور اللواء شريف رشدى مدير إدارة المواقف بالإسكندرية، واللواء محمد عبد الوهاب رئيس حى غرب.



وخلال الجولة التفقدية، أكد السكرتير العام على اتخاذ إجراءات مشددة تجاه السائقين المخالفين لتسعيرة الركوب الجديدة أو الممتنعين عن تعليق ملصقات التسعيرة الجديدة أو المتلاعبين فى أسعار تعريفة الركوب، وإيقافهم عن العمل فورا وسحب الرخصة، وتوقيع غرامة مالية عليهم مع تطبيق كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفة، وشدد على ضرورة رفع كافة الإشغالات والمخالفات والباعة الجائلين بالموقف وإزالة كافة معيقات حركة المرور والمارة، وتكثيف حملات الرقابة.



وقام السكرتير العام بالاستفسار من الركاب ورواد الموقف عن تسعيرة الركوب فى العديد من الخطوط داخل وخارج المدينة، مؤكدا عليهم عدم دفع أى زيادة اضافية عن التسعيرة المقررة وفى حالة طلب سائق زيادة عن التسعيرة المقررة على الركاب التبليغ فورا بالاتصال بالخط الساخن 15333 أو 114 أو بأرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المعلن عنها والتى تم توضيحها بالملصقات والبانرات والخاصة باستقبال شكاوى المواطنين، وأوضح أنه عند الإبلاغ بالمخالفة يراعى تحديد نوع المخالفة التى تمت وتحديد رقم السيارة المخالفة.



جدير بالذكر أن الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية كان قد كلف اللواء هشام شادى سكرتير عام المحافظة، بمتابعة تطبيق اللائحة الجديدة وتسعيرة الركوب الجديدة المقررة، وكذا الوقوف على الخطوط والأماكن التى بها مشاكل خاصة بالتسعيرة الجديدة، والمشاكل الخاصة بالمواطنين والسائقين بالموقف الجديد، والتأكد المستمر من سير الحركة المرورية بالموقف وتوافر سيارات لنقل الأهالى من وإلى الإسكندرية بأسعار مناسبة.

