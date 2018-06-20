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أسهل طريقة لتحضير عجينة الكريب في المنزل

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 06:04 م
أسهل طريقة لتحضير عجينة الكريب في المنزل
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المكونات:
نصف كوب حليب.
نصف كوب ماء.
بيضتان.
كوب دقيق واحد.
معلقتان زبد سائح كبيرة الحجم.
ربع ملعقة ملح صغيرة الحجم.

طريقة التحضير:
ضعي البيض مع الدقيق في وعاء، واخفقي الماء والحليب لمدة دقيقة ونصف أو لحين ظهور الفقاعات، مع مراعاة وضع الزبد والملح والاستمرار في التقليب.
اسكبي ربع الخليط الذي تم تحضيره في مقلاة ساخنة، وذلك بعد إضافة القليل من زيت الطعام على المقلاة، ويجب توزيعه بالتساوي كمظهر جمالي، واتركيه على النار لحين نضوجه.
تقليب العجين مرة أخرى، وأغلقي النار عند نضجه، ويتم تكرار وصفة الكريب السابقة إلى أن تنفذ الكمية.
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