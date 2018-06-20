جامعة عبدالرحمن الفيصل تفتح بوابة القبول لتسجيل خريجي الثانوية

أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في عمادة القبول والتسجيل فتح بوابة القبول الإلكترونية لاستقبال طلبات القبول لطلبة خريجي المرحلة الثانوية ابتداءً من غدا الخميس 07/ 10 / 1439هـ ويستمر حتى يوم الخميس 14 / 10 / 1439هـ عند الساعة الثانية عشر ظهراً وذلك ضمن خطة القبول للعام الجامعي 1439/1440هــ.





وأوضح عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور صالح بن علي الراشد أن مرحلة استقبال الطلبات لخريجي المرحلة الثانوية العامة أو ما يعادلها لطلبة السعوديين والغير السعوديين وذلك حسب الخطة الزمنية لأعمال القبول للعام الجامعي 1439/ 1440هـ من خلال بوابة القبول الإلكترونية عبر موقع الجامعة بصفحة عمادة القبول والتسجيل على الرابط التالي https://admitportal.iau.edu.sa/web/. حسب صحيفة "سبق"





وأضاف الراشد أنه يجب على المتقدمين الراغبين الالتحاق بالجامعة الدخول على بوابة القبول الإلكترونية وقراءة ومعرفة الشروط جيداً والاطلاع على المسارات والكليات المتاحة والخطة الزمنية للقبول.





وذكر الراشد أن الشروط العامة للقبول بالجامعة وهي أن يكون الطالب سعودياً أو غير سعودي من أم سعودية، ويحق لغير السعوديين التقدم بطلب التحاق وسيتم قبولهم حسب الأعداد المحددة من قبل وزارة التعليم، وأن يكون الطالب حصل على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في العام الحالي أو الأربع سنوات الماضية للتقديم لكافة البرامج المتاحة ماعدا المسارات الصحية والتي تشترط أن يكون الطالب قد حصل على الشهادة الثانوية في العام الحالي أو الذي قبله وأن يكون الطالب قد تقدم لاختباري القدرات العامة والتحصيلي المقدمين من المركز الوطني للقياس والتقويم وألا يكون للطالب سجل سابق في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وللتخصصات الصحية يشترط أن يجتاز الطالب اختبار اللياقة المهنية من مستشفى الملك فهد الجامعي.







