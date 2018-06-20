أرقام الشوط الأول تشير لتوازن في الأداء رغم تقدم أوروجواي علي السعودية

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي ونظيره الأوروجوياني، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، في مونديال روسيا 2018، وقد أسفرت عن تقدم السيليستي بهدف نظيف، أحرزه لويس سواريز.





وتشير إحصائيات وأرقام الشوط الأول، إلي توازن وتبادل في الضغط الهجمات بين المنتخبين، حيث جاءت الأرقام كالتالي :



