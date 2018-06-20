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حاربي تجاعيد البشرة بهذه الطرق البسيطة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:55 م
حاربي تجاعيد البشرة بهذه الطرق البسيطة
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نقدم لكِ 3 ماسكات طبيعية للتخلص من تجاعيد البشرةوللحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب:-

الماسك الأول (بياض بيضة مع بن).
– نضعه على البشرة لمدة نصف ساعة، يشطف بالماء الفاتر.

الماسك الثانى (شبة مطحونة + لبن بودرة + مية ورد) :-
– يتم وضع مقدار واحد لكل من هذه المكونات، ونقوم بخلطهم جيدا، ثم نضعه على البشرة لمدة نصف ساعة ويشطف بالماء الفاتر، يستخدم مرة فى الأسبوع.

الماسك الثالث (زيت القرفة) :-
– يتم وضع زيت القرفة على البشرة يوميا يمنع التجاعيد تماما.
– لو بشرتك حساسة، يتم وضع زيت القرفة مع زيت جوز الهند يوميا.
المزيد عن: محاربة التجاعيد للنساء فقط تجاعيد البشرة الوجه البشرة‎
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