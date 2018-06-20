حاربي تجاعيد البشرة بهذه الطرق البسيطة

نقدم لكِ 3 ماسكات طبيعية للتخلص من تجاعيد البشرةوللحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب:-





الماسك الأول (بياض بيضة مع بن).

– نضعه على البشرة لمدة نصف ساعة، يشطف بالماء الفاتر.





الماسك الثانى (شبة مطحونة + لبن بودرة + مية ورد) :-

– يتم وضع مقدار واحد لكل من هذه المكونات، ونقوم بخلطهم جيدا، ثم نضعه على البشرة لمدة نصف ساعة ويشطف بالماء الفاتر، يستخدم مرة فى الأسبوع.





الماسك الثالث (زيت القرفة) :-

– يتم وضع زيت القرفة على البشرة يوميا يمنع التجاعيد تماما.