حاربي تجاعيد البشرة بهذه الطرق البسيطة
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:55 م
نقدم لكِ 3 ماسكات طبيعية للتخلص من تجاعيد البشرةوللحصول على بشرة نضرة خالية من الشوائب:-
الماسك الأول (بياض بيضة مع بن).
– نضعه على البشرة لمدة نصف ساعة، يشطف بالماء الفاتر.
الماسك الثانى (شبة مطحونة + لبن بودرة + مية ورد) :-
– يتم وضع مقدار واحد لكل من هذه المكونات، ونقوم بخلطهم جيدا، ثم نضعه على البشرة لمدة نصف ساعة ويشطف بالماء الفاتر، يستخدم مرة فى الأسبوع.
الماسك الثالث (زيت القرفة) :-
– يتم وضع زيت القرفة على البشرة يوميا يمنع التجاعيد تماما.
– لو بشرتك حساسة، يتم وضع زيت القرفة مع زيت جوز الهند يوميا.
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