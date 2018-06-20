مدرب البرتغال: كريستيانو مثل "نبيذ بورتو".. وهذا هو سبب تطوره وإحرازه للأهداف
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:59 م
عمر عبد العزيز
تحدث فرناندو سانتوس مدرب البرتغال عن السبب وراء تسجيل كريستيانو رونالدو أهدافاً أكثر من البطولات السابقة رغم أنه أكبر سنّاً، موضحًا أن ذلك سببه وجود مدرب جيد.
وقال سانتوس عقب انتهاء مباراة منتخب بلاده أمام المغرب بالإنتصار بهدف نظيف: "كريستيانو رونالدو مثل "نبيذ بورتو" حيث يعرف كيف يحسّن من مميزاته، هو لاعب يتطور باستمرار ويعرف ما يمكنه القيام به ولا يُريد أن يفعل ما كان يفعله قبل خمس سنوات".
وأضاف: "كريستيانو رونالدو لعب 44 مباراة مع ريال مدريد لكن يبدو وكأنه لعب فقط 20 مباراة، صحيح أن البعض لعب أكثر منه لكن ما يفيده هو الطريقة التي يلعب بها والمجموعة من حوله".