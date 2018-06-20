مدرب البرتغال: كريستيانو مثل "نبيذ بورتو".. وهذا هو سبب تطوره وإحرازه للأهداف

تحدث ‏فرناندو سانتوس مدرب البرتغال عن السبب وراء تسجيل كريستيانو رونالدو أهدافاً أكثر من البطولات السابقة رغم أنه أكبر سنّاً، موضحًا أن ذلك سببه وجود مدرب جيد.



