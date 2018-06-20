محافظ الإسكندرية يكلف السكرتير العام باتخاذ إجراءات وقائية لمجابهة أنفلونزا الطيور (صور)

كلف الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية اللواء هشام شادى السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية بمراجعة كافة الاجراءات القانونية والوقائية بجميع مزارع الدواجن، لمجابهة احتمالات أزمة انفلونزا الطيور والتعامل مع كافة السيناريوهات المختلفة المحتملة، والتأكيد من عدم السماح بإقامة أى مزارع عشوائية مع مرور لجان التفتيش على جميع المزارع ومحلات بيع الدواجن على مستوى المحافظة، لوضع إجراءات احترازية مسبقة، وذلك قبل بداية موسم الشتاء واحتمالية ظهور الأزمة.





وعقد اللواء هشام شادى اجتماعا موسعا اليوم مع كافة الجهات المعنية بإجراءات مجابهة أنفلونزا الطيور بالمحافظة بحضور رؤساء الأحياء ومديرى مديريات الطب البيطرى والزراعة وممثلى شئون البيئة، لمناقشة جميع الإجراءات المتبعة، مشددا على كافة الجهات بالتنسيق المستمر بينهم والتزام كافة الجهات بالإجراءات الوقائية والقانونية وتحرير المحاضر الفورية تجاه أى مخالفة لمواجهة أنفلونزا الطيور.



وقال شادى: إننا نعمل على وضع خطة مستقبلية وتصور واضح وإجراءات استباقية لمجابهة انفلونزا الطيور، ووجه الجهات المعنية بوضع تصور واضح لتلك الخطط المستقبلية، من خلال وضع تصور شامل بمعرفة مديرية الطب البيطرى لمواجهة أزمة انفلونزا الطيور وخطوات عملية التنفيذ على مدار العام وقبل فترة كافية من بدأ موسم الشتاء وتحديد مسؤوليات ودور كل الجهات المعنية.



ووجه السكرتير العام الجهات المعنية بحصر جميع المزارع المرخصة وغير المرخصة على كافة الأحياء وأخطار الجهات المعنية للتعامل معها، وكذا تفعيل الأكمنة الثابتة والمتحركة على مستوى المحافظة وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن واطباء مديرية الطب البيطرى لمنع مرور السيارات المحملة بالطيور إلا إذا كانت تحمل تصاريح للنقل معتمدة من مديرية الطب البيطرى وذلك وفقا للقانون.



وشدد السكرتير العام على تكثيف حملات التوعية من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لمواجهة أزمة إنفلونزا الطيور من خلال بث برامج التوعية الصحية بالتعامل الآمن مع الطيور من حيث "التربية، الذبح، التخلص، الأمن من المخلفات، وكذا عمل حملات وندوات توعية من خلال الجهات المعنية للمشاركة فى توعية المواطنين، وتقديم التوعية للمزارع ولمربى الدواجن بأهمية الأمن الحيوى للمزرعة وضرورة سحب عينات ما قبل البيع.



وخلال الاجتماع، تم مناقشة جميع المهام المنوط بها كل جهة ليتم تنفيذها، وتم التشديد على تكثيف أعمال النظافة والإجراءات الصحية للتخلص من مخلفات الطيور باتباع الطرق الآمنة.

