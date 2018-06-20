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"طاهر" يستقبل المستشار نجاتي حبيب رئيس محكمة الإسماعيلية

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 06:01 م
طاهر يستقبل المستشار نجاتي حبيب رئيس محكمة الإسماعيلية
جانب للقاء
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هشام إسماعيل
 
أستقبل اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية، اليوم الأربعاء، المستشار نجاتى حبيب رئيس محكمة الإسماعيلية يرافقه المستشار محمد منير عبد الفهيم رئيس محكمة شمال سيناء وفى حضور المستشار جمال عمار المستشار القانونى للمحافظة، وذلك لمناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون بين الجانبين لتفعيل منظومة الخدمات الالكترونية على مستوى كافة قطاعات المحافظة وتوابعها لاسيما بعد أن تم الاعلان عن الإسماعيلية أول محافظة الكترونية على مستوى الجمهورية.

وخلال اللقاء أكد المحافظ ورئيس المحكمة على أن الهدف الرئيسى من تطبيق المنظومة هو تيسير وتسهيل تقديم كافة الخدمات الجماهيرية للمواطنين وتحقيقها فى أسرع وأقل وقت ممكن مع التأكيد على تفعيل مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها والقضاء على شكل من أشكال الفساد الادارى داخل المصالح الحكومية.
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