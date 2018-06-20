سواريز ثاني لاعب يسجل في مباراته المئوية الدولية

قص لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة ومنتخب أوروجواي، شريط أهدافه في مونديال روسيا 2018، بهدف في لقاء السعودية بالجولة الثانية من دور المجموعات .





ونجح سواريز في تسجيل هدف منتخب أوروجواي الأول، في شباك السعودية، بالدقيقة 23 من الشوط الأول بعد كرة عرضية داخل منطقة جزاء السعودية حولها في الشباك الخالية.





ذكر موقع ماستر شيب، أن سواريز أصبح ثاني لاعب يسجل هدفاً في مباراته المئوية مع منتخب بلاده، بعد أن سجل كلوزه مهاجم ألمانيا السابق هدفاً في مباراته المئوية مع الماكينات في 2010 ضد الأرجنتين.