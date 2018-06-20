ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مليشيا الحوثي تنقل مدفعية ثقيلة إلى وسط مدينة الحديدة وتقصف المطار

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:54 م
مليشيا الحوثي تنقل مدفعية ثقيلة إلى وسط مدينة الحديدة وتقصف المطار
أرشيفية
طباعة
وكالات
 

قالت مصادر يمنية محلية، إن مليشيا الحوثي نقلت مدفعية ثقيلة إلى وسط مدينة الحديدة غربي اليمن.

وأكدت المصادر، أن المدفعية الحوثية قصفت المطار من داخل المدينة اليوم الأربعاء، مضيفة بأن هذا التصرف أثار قلق وخوف سكان المدينة.

وكانت قوات المقاومة قد تمكنت، أمس، من استعادة السيطرة على مطار الحديدة الدولي بعد معارك عنيفة مع المتمردين الحوثيين.

المزيد عن: مليشيا الحوثي مليشيا مدفعية ثقيلة قصف المطار السيطرة على الحديدة الحوثي الحديدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
1
x
14:00
0
المغرب
أوروجواي
1
x
17:00
0
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 6:30:05 PM