مليشيا الحوثي تنقل مدفعية ثقيلة إلى وسط مدينة الحديدة وتقصف المطار





قالت مصادر يمنية محلية، إن مليشيا الحوثي نقلت مدفعية ثقيلة إلى وسط مدينة الحديدة غربي اليمن.





وأكدت المصادر، أن المدفعية الحوثية قصفت المطار من داخل المدينة اليوم الأربعاء، مضيفة بأ ن هذا التصرف أثار قلق وخوف سكان المدينة.





وكانت قوات المقاومة قد تمكنت، أمس، من استعادة السيطرة على مطار الحديدة الدولي بعد معارك عنيفة مع المتمردين الحوثيين.



