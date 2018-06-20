ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

علماء: هؤلاء ممنوعون من وشم أجسادهم!

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:54 م
علماء: هؤلاء ممنوعون من وشم أجسادهم!
طباعة
الفجر السعودي
 
أكد علماء بريطانيون من مؤسسة الصحة الوطنية في غلاسكو أن الوشم يؤدي إلى قمع عمل الجهاز المناعي والتهابات مزمنة للعضلات، يصعب التخلص من آثارها الكارثية على الصحة.

وقال الطبيب ويليام ويلسون: "لا نستطيع التحدث بعد عن صلة مباشرة بين الوشم والالتهابات، إلا أنها ظهرت في نفس المكان الذي رسم عليه الوشم في أكثر الحالات، ولا توجد أسباب أخرى لهذه الحالة المرضية إلا الوشم". كما نقلت "روسيا اليوم"

وجاء في تقرير نشره الباحثون البريطانيون في مجلة "BMJ Case Reports"، أن علماء فرنسيين اكتشفوا أيضا خلايا مناعية يمكن أن تحمل جزيئات من طلاء الوشم إلى الغدد اللمفاوية وأجزاء أخرى من الجسم، حيث تسبب التهابات وتساهم في تطور أمراض السرطان.

وكشف ويلسون وزملاؤه مثالا مهما لتفاعل جهاز المناعة مع الوشم، بدراسة التاريخ المرضي لامرأة من اسكتلندا تبلغ من العمر 31 عاما منذ أن قررت وضع وشم جديد على قدمها، بعد أن أعجبت بوشم أول رسمته قبل بضع سنوات.

ولجأت المرأة، بعد أسبوع واحد تقريبا من وضع الوشم الثاني، إلى الأطباء طلبا للمساعدة في التخلص من ألم شديد أصاب الفخذ والركبة.

ووصف لها الأطباء مختلف المسكنات إلا أنها لم تتعافى رغم مرور 9 أشهر. لهذا قرر فريق البحث بقيادة ويلسون إجراء المزيد من الدراسة على تاريخها المرضي، فوجدوا أنها خضعت لعملية زراعة رئة قبل عامين، وتتناول أدوية تثبط الجهاز المناعي.

وسبب ضعف المناعة لدى الفتاة التهابات مزمنة حول الوشم، أدت إلى ضعف في الساقين وآلام لا تطاق. ووصف لها الأطباء علاجا فيزيائيا بعد أن توصلوا إلى أسباب آلامها المبرحة، ومع ذلك لم تتخلص من الألم إلا بعد مرور ثلاث سنوات فقط.

ونصح الباحثون في نهاية هذه الدراسة جميع من يعاني من أعراض نقص المناعة الطبيعية أو بسبب تناول بعض العقاقير بالامتناع عن رسم الوشم على أجسادهم، لأنه سيسبب لهم مضاعفات مرضية لا تحمد عقباها.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
البرتغال
1
x
14:00
0
المغرب
أوروجواي
1
x
17:00
0
السعودية
إيران
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/20/2018 6:30:05 PM