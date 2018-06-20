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الأحد المقبل.. المفوضية الأوروبية تجري مباحثات "غير رسمية" بشأن الهجرة

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 05:51 م
الأحد المقبل.. المفوضية الأوروبية تجري مباحثات غير رسمية بشأن الهجرة
أرشيفية
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وكالات
 

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أنه تم دعوة عدة حكومات أوروبية للمشاركة في مباحثات غير رسمية بشأن الهجرة، وذلك قبل قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل.

وكتب يونكر تغريدة قال فيها "أنا أدعو لعقد اجتماع غير رسمي بشأن قضايا الهجرة واللجوء في بروكسل الأحد المقبل، من أجل العمل مع مجموعة من رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء المهتمين بالتوصل لحلول أوروبية قبل القمة الأوروبية المقبلة".

وأشار في التغريدة إلى قادة أو حكومات اليونان وإيطاليا وألمانيا وبلغاريا ومالطا والنمسا وفرنسا وإسبانيا.

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