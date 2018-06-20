سفارة السعودية في لبنان: شخص مجهول ينتحل اسم "أمير سعودي"

أشارت سفارة المملكة في لبنان إلى ما تناقلته وسائل التواصل عن وجود شخص مجهول يدعي أنه أمير سعودي وينتحل اسم الأمير طلال بن سلطان بن عبد العزيز، ويظهر في لقاءات مع شخصيات اعتبارية ومناسبات اجتماعية، وأكدت أن هذا الشخص غير معروف وليس من أبناء الأمير سلطان بن عبد العزيز -رحمه الله-. وقالت إنها ستبدأ في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاة هذا الشخص الوهمي وكشف هويته الحقيقية.





جاء ذلك في بيان للسفارة قالت فيه "تشير سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان، الى ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود شخص مجهول يدعي أنه أمير سعودي، وينتحل اسم الأمير طلال بن سلطان بن عبد العزيز، ويظهر في لقاءات مع شخصيات اعتبارية ومناسبات اجتماعية." حسب صحيفة "سبق"





وأضافت السفارة في بيانها، "أنها تود التنبيه بأن هذا الشخص غير معروف وليس من أبناء صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز -رحمه الله-."





ودعت السفارة في بيانها كل من يهمه الأمر لعدم التعامل مع هذا الشخص.





وأكدت السفارة أنها بدأت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاضاته، وكشف هويته الحقيقية ، وكشف الغرض من انتحاله لاسم وهمي يضر بالمتعاملين معه.



