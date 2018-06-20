سواريز يعادل سجل فورلان التاريخي مع أوروجواي

قص لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة ومنتخب أوروجواي، شريط أهدافه في مونديال روسيا 2018، بهدف في لقاء السعودية بالجولة الثانية من دور المجموعات .





ونجح سواريز في تسجيل هدف منتخب أوروجواي الأول، في شباك السعودية، بالدقيقة 23 من الشوط الأول بعد كرة عرضية داخل منطقة جزاء السعودية حولها في الشباك الخالية.





ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن سواريز أصبح ثاني لاعب في تاريخ أوروجواي يسجل أكبر عدد من الأهداف في كأس العالم.





واشار الموقع إلي أن سواريز أصبح ثاني أفضل هداف لمنتخب أوروجواي بالمونديال برصيد 6 أهداف، وهو نفس رصيد المهاجم السابق للمنتخب دييجو فورلان.