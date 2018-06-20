الأعلى للإعلام: نحتاج أعمال مثل 'نسر الصعيد' و'كلبش'.. و'ورطة إنسانية' متميز

أكدت لجنة رصد ومتابعة دراما رمضان، متابعتها لـ16 مسلسل خلال الشهر الكريم، ناقشت قضايا المجتمع ومشاكله، منها (كلبش2 – نسر الصعيد)، حيث سلطا الضوء على بطولات الجنود والضباط الذين يواجهون الإرهاب، ورصد معاناة أسرهم، وشددت على حاجة الشاشات إلى المزيد من هذه الأعمال، خاصة أنها تحظى بأعلى نسب المشاهدة.









وأوضحت اللجنة في بيانها حول أداء الشاشات في رمضان، أن هناك غيابًا إبداعيًا عن تناول قضايا الشهداء وبطولاتهم، باعتبارها أحد أهم قضايا وجود الوطن وتقدم القدوة والنموذج للنشئ والشباب.









وأشارت اللجنة إلى أنها ترى أحد الأعمال الإبداعية (ورطة إنسانية) ناقش بشكل جديد متميز السلبيات في المجتمع.



