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الأرقام تؤكد أفضلية أسود الأطلسي علي البرتغال رغم الخسارة وتوديع المونديال

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:27 م
الأرقام تؤكد أفضلية أسود الأطلسي علي البرتغال رغم الخسارة وتوديع المونديال
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عمر عبد العزيز
 

ودع المنتخب المغربي بصورة شبه رسمية منافسات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بعدما تلقي هزيمته علي يد البرتغال، بهدف نظيف أحرزه الدون كريستيانو رونالدو من ضربة رأسية في الدقيقة الرابعة.


وجاءت أرقام وإحصائيات هذه المباراة المثيرة، علي النحو التالي :


الاستحواذ: المغرب (54 %) - البرتغال (46 %).

التسديدات: المغرب (16 تسديدة) - البرتغال (10 تسديدات).

التسديد علي المرمي: المغرب (4 تسديدات) - البرتغال (تسديدتين).

الركنيات: المغرب (7 ركنيات) - البرتغال (5 ركنيات).

التمريرات القصيرة: المغرب (152 تمريرة) - البرتغال (153 تمريرة).

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