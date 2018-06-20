الأرقام تؤكد أفضلية أسود الأطلسي علي البرتغال رغم الخسارة وتوديع المونديال

ودع المنتخب المغربي بصورة شبه رسمية منافسات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، بعدما تلقي هزيمته علي يد البرتغال، بهدف نظيف أحرزه الدون كريستيانو رونالدو من ضربة رأسية في الدقيقة الرابعة.





وجاءت أرقام وإحصائيات هذه المباراة المثيرة، علي النحو التالي :



