خلطات طبيعية للقضاء على قشرة الشعر

هناك مجموعة من الخلطات الطبيعية التي يمكنكِ عملها للقضاء على قشرة الشعر نهائيًا، وهي كالتالي:-





الاسبرين مع الخل

خلط بعض حبات الاسبرين فى كوب من الماء الدافئ ومن ثم تدلك به فروة الرأس لبضع دقائق وبعدها يغسل بالماء وبعد ذلك يغسل بالخل يجب تكرارها مرات عدة حتي يتم القضاء على القشرة .





أوراق التوت

يستخدم 600 جم من ورق التوت الطازج ومن ثم طحنه جيدا مع اضافة القليل من الماء الدافئ وتدلك به فروة الرأس مرة كل اسبوع وتكرر لمدة ثلاثة اسابيع





خل التفاح وماء الأكسجين

اضافة مقدار من خل التفاح ومعه مقدارا من ماء الأوكسجين مضافا اليهم عشر مقادير من الماء الدافئ يمكن استخدامه كشامبو لغسيل الشعر ويعمل على تقليص قشرة الشعر ويقضي عليها بشكل تدريجي





معجون الحلبة