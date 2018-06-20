بالأرقام.. أداء مميز لنجم منتخب المغرب "يونس بلهندة" أمام البرتغال

مازالت أحداث مباراة المغرب والبرتغال مستمرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، في كأس العالم 2018 في روسيا.





وقد أسفرت المباراة حتي الآن عن تقدم البرتغال بهدف نظيف أحرزه الدون كريستيانو رونالدو، الذي سبق وأن سجل هاتريك في الجولة الأولى ضد إسبانيا.



