بالأرقام.. أداء مميز لنجم منتخب المغرب "يونس بلهندة" أمام البرتغال
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:22 م
عمر عبد العزيز
مازالت أحداث مباراة المغرب والبرتغال مستمرة، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية، في كأس العالم 2018 في روسيا.
وقد أسفرت المباراة حتي الآن عن تقدم البرتغال بهدف نظيف أحرزه الدون كريستيانو رونالدو، الذي سبق وأن سجل هاتريك في الجولة الأولى ضد إسبانيا.
وظهر نجم منتخب المغرب "يونس بلهنده" بأداء مشرف وصورة جيدة للغاية أمام منتخب البرتغال، حيث شارك في في 75 دقيقة، قام خلالها ب ️3 تسديدات (2 منها على المرمى)، وقام ب11 التحام ناجح، ونجح في افتكاك الكرة ️3 مرات، وقام بمراوغتين ناجحتين.
المزيد عن: مونديال روسيا مباراة المغرب والبرتغال المغرب