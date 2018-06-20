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بدء اجتماع مجلس 'الصحفيين' لمناقشة قانون تنظيم الصحافة الجديد

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:22 م
بدء اجتماع مجلس 'الصحفيين' لمناقشة قانون تنظيم الصحافة الجديد
أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 

بدأ منذ قليل، اجتماع مجلس نقابة الصحفيين؛ لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، وذلك بعد حالة الغضب التي تناقلتها الجماعة الصحفية من بنود القانون، واعترض عليه بعض أعضاء المجلس.


كما يناقش الاجتماع شؤون المهنة وقضايا الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بالإضافة إلى لجنة الإعانات.


ومن المقرر أن يناقش المجلس تطورات طباعة دليل مشروع العلاج، وفقًا لقرار المجلس السابق بطباعته، بالإضافة إلى مناقشة شؤون الموظفين وفقًا للطلب المُقدم من معظم موظفي النقابة.

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