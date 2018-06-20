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مفاجأة للعرب .. أسهل طريقة لمشاهدة مباراة السعودية واوروجواي | كورة ستار | لايف | بدون تقطيع

الأربعاء 20/يونيو/2018 - 04:19 م
مفاجأة للعرب .. أسهل طريقة لمشاهدة مباراة السعودية واوروجواي | كورة ستار | لايف | بدون تقطيع
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة السعودية واورجواي اليوم فى افتتاح كاس العالم اورجواي 2018 بتاريخ 20-6-2018 حيث يقدم يلا شوت بث مباشر مباراة السعودية واورجواي كاس العالم كورة لايف مباراة السعودية واورجواي مشاهدة بث مباشر مباراة السعودية واورجواي يلا شوت .


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معلومات عن مشاهدة السعودية واوروجواي مباشر اليوم السعودية Vs البرتغال، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : روستوف أرينا، المعلقين : رؤوف خليف (بي إن ماكس 1 وبي إن سبورت "المفتوحة") + خليل البلوشي (بي إن ماكس 2) + محمد بركات (بي إن 4K).

 

موعد مشاهدة السعودية واورجواي يوتيوب مباراةالسعودية واورجواي في تمام الـ 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .


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شاهد بث مباشر مباراة السعودية واورغواي من هنا 




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